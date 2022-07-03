В Турции задержали российское судно с зерном

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В районе турецкого порта Карасу задержано российское судно «Жибек Жолы» с грузом зерна, сообщает Reuters.

Как утверждает посол Украины в Турции Василий Боднар, турецкие следователи намерены выяснить происхождение зерна и определить, не было ли оно украдено.

Ранее в украинском МИДе сообщили, что на «Жибек Жолы», вышедшем из порта Бердянска в Запорожской области, перевозили 4,5 тысячи тонн зерна, принадлежавшего Украине.

пишет, что задержанный грузовоз принадлежит казахстанской компании KTZ Express, но арендован российской компанией Green-Line.

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