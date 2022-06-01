«Рок-н-ролл до сих пор для многих опасен». Группа ДДТ заявила о переносе на год концерта в Москве: его не согласовали из-за ее антивоенной позиции
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Группа ДДТ сообщила о переносе на 2023 год большого концерта в Москве, который должен был пройти 10 июня на стадионе «Открытие Банк Арена».
«В этом году началась так называемая „спецоперация“. Группа ДДТ занимает принципиальную позицию — „За Мир!“ В результате организаторам не удалось согласовать мероприятие с департаментом региональной безопасности города Москвы», — сказано в сообщении на сайте группы.
В мэрии Москвы заявление ДДТ к моменту публикации новости не прокомментировали.
Концерт на «Открытие Арене» должен был пройти 6 июня 2020 года в рамках празднования 40-летия ДДТ, но его перенесли на год из-за начавшейся пандемии коронавируса. В 2021-м мероприятие также было решено отложить до следующего года.
Юрий Шевчук и ДДТ в связи с очередной отменой концерта записали видеообращение с отсылкой к «Деревне дураков» из телепередачи «Каламбур».
«[Департамент] региональной безопасности… Ну что, могу нас всех поздравить: рок-н-ролл до сих пор для многих опасен. Для кого — угадайте с трех раз. В результате, друзья, мы переносим этот концерт на следующий год. <…> Берегите билеты! Они уже станут счастливыми», — заявил Шевчук.
В мае соцсетях разошлось видео концерта ДДТ в Уфе, где Юрий Шевчук заявил: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать». После концерта на Шевчука был составлен протокол о дискредитации использования российских вооруженных сил. Суд в Санкт-Петербурге вернул протокол в полицию, так как там не было «описано событие правонарушения».