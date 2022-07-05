Власти Курской и Брянской областей сообщили об обстрелах приграничных населенных пунктов

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Утром 5 июля произошел обстрел приграничных населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино.

По предварительным данным, в результате обстрелов никто не пострадал.

Обновлено. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что обстрелу подверглось приграничное село Зерново. «Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

В последнее время об обстрелах приграничных районов Курской области сообщается практически каждый день. В ночь на 3 июня Старовойт сообщал, что на подлете к Курску сбиты два украинских беспилотника «Стриж».

В ночь на 3 июля произошел крупнейший с начала войны обстрел Белгорода. В результате него, по данным властей, погибли четыре человека (очевидцы рассказывали о пяти погибших). Минобороны РФ утверждало, что украинские военные выпустили по городу три ракеты «Точка-У», которые были сбыты средствами ПВО.

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