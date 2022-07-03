Губернатор рассказал о сбитых под Курском украинских беспилотниках
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Два украинских беспилотника «Стриж» сбиты силами ПВО в ночь на 3 июля на подлете к Курску, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет», — написал он в телеграме, опубликовав фотографии сбитых объектов.
Старовойт также выразил соболезнования родным погибших в соседнем Белгороде, где в ночь на 3 июля произошла серия взрывов. Губернатор назвал произошедшее «атакой противника».
По сведениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в городе могла сработать ПВО. Из-за взрывов в Белгороде погибли три человека, еще четыре получили ранения. Повреждены 50 жилых домов, в том числе пять разрушены полностью.