Из-за взрывов в центре Белгорода повреждены десятки жилых домов. Погибли три человека

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Евгений Силантьев / ТАСС

Три человека погибли и еще четверо ранены, а также несколько десятков жилых домов получили повреждения в результате серии взрывов, произошедших в ночь на 3 июля в центре Белгорода.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, около трех часов ночи в городе «была слышна серия громких звуков», после чего загорелся как минимум один дом на улице Маяковского. «Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработало ПВО», — написал он в телеграм-канале.

Местные жители опубликовали в соцсетях кадры пожара, а также видео, на котором запечатлены взрыв в небе, а затем на земле.

В общей сложности, по данным Гладкова, повреждены 11 многоквартирных и 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. При этом пять из них разрушены полностью. Губернатор пообещал оказать гражданам всю необходимую помощь в восстановлении жилья.

Среди пострадавших двое — десятилетний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии — доставлены в больницу.

Телеграм-канал Baza пишет, что при разборе завалов в одном из частных домов на улице Маяковского были обнаружены еще двое погибших. Официального подтверждения этой информации нет.

С начала войны в Украине приграничная Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам, которые, по утверждению местных властей, велись с украинской стороны. На территории области и ряда других российских регионов, граничащих с Украиной, действует «желтый» уровень террористической опасности.

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