Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Губернатор Белгородской области заявил об обстреле с украинской стороны, в результате которого есть погибший и раненые

Источник: Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что расположенное возле границы село Солохи подверглось обстрелу со стороны Украины.

В своем телеграм-канале Гладков написал, что в результате обстрела один человек погиб, еще трое получили ранения. «Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов», — подчеркнул он.

В селе Солохи, по словам главы региона, поврежден один из домов, а также загорелся растущий за пределами населенного пункта камыш.

Обновление: Baza сообщает, что в селе Солохи погибли юноши 14 и 19 лет, госпитализированы четверо, в том числе 17-летний подросток. Эта информация пока не подтверждена.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, невозможно.

С начала российского вторжения в Украину власти приграничных регионов РФ неоднократно сообщали об обстрелах, которые, по их словам, велись с украинской стороны. С 11 апреля на этих территориях, в том числе в Белгородской области, действует высокий уровень террористической опасности.

В апреле в Белгороде произошли пожары на нефтебазе и складе боеприпасов. Глава Белгородской области неоднократно заявлял об обстреле населенных пунктов, расположенных в приграничных районах.

Все события этого дня

Война Семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Все события этого дня

Война Семьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь