В Белгородской области загорелся склад боеприпасов. В Курской и Воронежской областях сработали системы ПВО

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В районе села Белгородской области, по предварительным данным, загорелся склад боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, уточнив, что получил информацию об этом от главы Головинского сельского поселения Дениса Золотухина.

Перед этим губернатор рассказал о звуках взрывов. В 6:30 Гладков сообщил, что открытое горение в районе Старой Нелидовки ликвидировано. В МЧС региона заявили, что пострадавших среди мирных жителей нет, жилые дома и постройки повреждений не получили. О причинах пожара не сообщается.

Местные СМИ опубликовали видео со вспышкой в небе.

27 апреля Белгород проснулся от громких звуков, похожих на взрывы Belru

В ночь на 27 апреля жители Курска слышали «хлопки», сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — заявил он, пообещав предоставить подробности позже.

О взрывах также заявили власти Воронежской области. По данным ГО и ЧС по Советскому району Воронежа, «два хлопка» были слышны в районе микрорайона Шилово. В свою очередь губернатор региона Александр Гусев написал в своем телеграм-канале, что рядом с Воронежем был уничтожен беспилотник.

«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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С начала войны в Украине власти приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах, которые, по их словам, велись с украинской стороны. С 11 апреля в этих регионах, в том числе в Курской и Белгородской областях, а также двух районах Воронежской области — Кантемировском и Россошанском, действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

В начале апреля произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Российские власти заявили, что причиной стал авиаудар с двух вертолетов ВСУ. Украинская сторона это отрицает. 25 апреля загорелась еще одна нефтебаза — в Брянске.

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