На нефтебазе в Брянске произошел пожар

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На территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска произошел пожар, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление МЧС России по региону.

Согласно МЧС, которое цитирует агентство, информация о возгорании поступила ночью 25 апреля. «К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», — заявили спасатели.

Позже ведомство уточнило, что речь идет о пожаре на нефтебазе «Транснефть Брянск Дружба». По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе правительства региона заявили, что на нефтебазе загорелись резервуары. По словам источника «Интерфакса», огонь охватил два хранилища нефтепродуктов.

«Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров», — сказал собеседник агентства.

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Брянская область граничит с Украиной и Беларусью. С 11 по 25 апреля в регионе действует высокий уровень террористической угрозы.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в поселке Климово в результате обстрелов украинских военных пострадали восемь человек, повреждения получили почти 100 жилых домов.

В начале апреля произошел пожар на нефтебазе в Белгороде — регион тоже граничит с Украиной. Тогда российские власти заявили, что причиной стал авиаудар с двух вертолетов ВСУ. Украинская сторона это отрицает.

О пожаре в Белгороде

В Белгороде, по данным властей, украинские вертолеты обстреляли нефтебазу «Роснефти». Киев ответил, что не несет ответственности за все «просчеты» России

О пожаре в Белгороде

В Белгороде, по данным властей, украинские вертолеты обстреляли нефтебазу «Роснефти». Киев ответил, что не несет ответственности за все «просчеты» России

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