В пяти российских регионах, граничащих с Украиной, ввели высокий уровень террористической опасности

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Обновлено. «Желтый» уровень террористической опасности введен в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, граничащих с Украиной по морю, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Белгородской области с 11 по 25 апреля введен , высокий, уровень террористической опасности, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«С сегодняшнего дня и до 25 апреля на территории всей области введен желтый уровень террористической опасности. Что это значит? Желтый уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Бояться этого не надо, надо действовать слаженно», — написал Гладков.

В связи с этим губернатор посоветовал жителям Белгородской области:

воздержаться от посещения мест массового пребывания людей,

выходя из дома, брать с собой документы,

обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на территориях, прилегающих к жилым домам,

обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

«Также с сегодняшнего дня и до 25 апреля подписал постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов по всей области, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками», — заявил Гладков.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности ввели в Курской и Брянской областях, а также в двух районах Воронежской области. Все эти российские территории граничат с Украиной, где с 24 февраля Россия ведет военные действия.

Что происходит в Украине и вокруг нее прямо сейчас

Война Сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине и вокруг нее прямо сейчас

Война Сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь