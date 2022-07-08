На заводе «Москвич» показали «примерный модельный ряд» будущих автомобилей. В них узнали машины китайской марки JAC

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На презентации новых моделей автомобильного завода «Москвич», которая прошла 6 июля, был показан не реальный, а лишь возможный облик будущих машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Камаза», который помогает возобновить производство автомобилей «Москвич».

«Не подтверждаем, что на представленной презентации показан реальный будущий облик автомобиля. Это был возможный пример того, как могут выглядеть автомобили», — сказали в пресс-службе «Камаза».

На презентации завода «Москвич» были показаны стенды с фотографиями «примерного модельного ряда» новой продукции. Журналисты узнали в четырех представленных моделях автомобилей машины китайского производителя JAC. Российский дистрибутор JAC отказал «Коммерсанту» в комментариях.

После вторжения России в Украину и введения санкций против России французский автопроизводитель Renault бесплатно передал свои российские активы — 67,69% акций концерна «АвтоВАЗ» и Московский автозавод — в собственность государства.

Власти Москвы вернули автозаводу название «Москвич» и заявили о планах выпускать там автомобили одноименной марки при участии «Камаза».

В мае источники «Ведомостей» сообщали, что «Камаз» локализует на заводе «Москвич» выпуск китайских автомобилей. Для этого «Камаз» начал переговоры со своим партнером, китайским автоконцерном JAC, а власти Москвы — с другим китайским производителем машин, писало издание.

В июле «Камаз» сообщил, что под маркой «Москвич» планируют выпускать пять моделей, четыре кроссовера и один седан. До конца 2022 года на заводе планируется выпустить около 600 автомобилей, в 2023 году — как минимум 50 тысяч машин, в 2024-м — 100 тысяч.