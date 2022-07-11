Война Сто тридцать восьмой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 июля можно почитать здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны посмотреть здесь.

Главные новости дня:

Прокачка газа по «Северному потоку — 1» остановлена с 07:00 мск. Оператор газопровода заявил, что началось плановое техобслуживание.

Росавиация в 23 раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. Он действует с начала российского вторжения в Украину.

В Харькове в результате ракетного обстрела частично разрушен шестиэтажный жилой дом.

Госдума, находящаяся на каникулах, 15 июля может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения неких «правительственных инициатив».

Украина нанесла удар по российской военной базе в Херсоне. Пророссийские временные власти города утверждают, что в ходе обстрела была повреждена больница.

В городе Часов Яр в Донецкой области в результате российского удара, нанесенного 9 июля, разрушен пятиэтажный жилой дом. 19 человек погибли, десятки остаются под завалами. Спасательная операция идет уже двое суток.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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