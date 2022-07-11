Война Сто тридцать восьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 июля можно почитать здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны посмотреть здесь.
Главные новости дня:
- Прокачка газа по «Северному потоку — 1» остановлена с 07:00 мск. Оператор газопровода заявил, что началось плановое техобслуживание.
- Росавиация в 23 раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. Он действует с начала российского вторжения в Украину.
- В Харькове в результате ракетного обстрела частично разрушен шестиэтажный жилой дом.
- Госдума, находящаяся на каникулах, 15 июля может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения неких «правительственных инициатив».
- Украина нанесла удар по российской военной базе в Херсоне. Пророссийские временные власти города утверждают, что в ходе обстрела была повреждена больница.
- В городе Часов Яр в Донецкой области в результате российского удара, нанесенного 9 июля, разрушен пятиэтажный жилой дом. 19 человек погибли, десятки остаются под завалами. Спасательная операция идет уже двое суток.
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Число жертв ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области выросло до 19 человек
Восемь человек, сообщает ГСЧС Украины, извлечены из-под завалов живыми. Люди под завалами дома в городе Часов Яр находятся уже почти двое суток. Поисково-спасательная операция продолжается.
Украинские СМИ, в том числе «Суспильне», сообщают о взрывах в Харькове. В городе и области объявлена воздушная тревога
С 10 июля, напоминает «Интерфакс», выступили в силу новые ограничения на транзит через Литву в Калининград. Теперь запрещено провозить в российский анклав цемент, спирт и ряд других продуктов.
Власти Литвы запрещают транзит в рамках санкционного пакета ЕС, принятого 8 апреля. Санкции предполагают поэтапный запрет транзита. Так, с 17 июня запрещен транзит российской стали и черных металлов через территорию ЕС, с 10 августа, вступит в силу запрет на транзит угля и других твердых ископаемых, а с 5 декабря — на российскую нефть и нефтепродукты.
Bloomberg сообщал, что в новом пакете санкций, который готовит Евросоюз, будет, в числе прочего, прописаны исключения для транзита в Калининградскую область.
Прокачка газа по «Северному потоку — 1» остановлена
Оператор «Северного потока — 1» объявил о приостановке работы газопровода с 07:00 мск 11 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживание. Работы продлятся до 23 июля, пишет РБК.
В июне «Газпром» уже сократил поставки по газопроводу «Северный поток» на 40% — с плановых 167 до 100 миллионов кубометров в сутки. В госкорпорации снижение поставок связывают с плановой профилактикой и компанией Siemens, которая не возвращает из ремонта газоперекачивающие агрегаты. В Евросоюзе, в свою очередь, говорят о «шантаже со стороны России».
23 июня власти Германии объявили о переходе на второй уровень аварийного плана, разработанного на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. В частности, заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек, предполагается сократить потребление газа, чтобы сформировать запасы к зиме, и активнее использовать угольные электростанции.
В Запорожской области совершено покушение на главу «новой администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы областного ГУ МВД Алексея Селиванова, занявшего этот пост после оккупации.
«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — написал Селиванов. Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил, что совершивший покушение установлен.
Фото и видео последствий обстрела Харькова, где в результате ракетного удара поврежден жилой дом.
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ТАСС со ссылкой на источник, «близкий к Народной милиции ЛНР», сообщает, что пророссийские войска взяли под контроль село Богородичное в Донецкой области и готовят плацдарм для наступления на Славянск.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Росавиация в 23 раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ
До 18 июля «временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», цитирует «Интерфакс» сообщение Росавиации.
11 российских аэропортов не работают с 24 февраля, когда началось вторжение в Украину. На компенсацию убытков от приостановки работы этих аэропортов из федерального бюджета выделены несколько миллиардов рублей.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине
- По состоянию на воскресенье, 10 июля, российские военные продолжали артиллерийские обстрелы в северной части Донбасса, но, вероятно, без каких-либо серьезных территориальных подвижек.
- Украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российскую оборонительную линию на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, не добившись территориального усиления.
Также британское Минобороны в ежедневной сводке напомнило об обращении жен военных 5-й отдельной танковой Тацинской бригады, базирующейся в Бурятии, к главе республики Алексею Цыденову. В видеообращении, записанном в конце июня, они попросили вернуть мужей домой, указав, что те «в январе убыли на учения в Беларусь», а с 24 февраля «участвуют в спецоперации», почти все время находясь на передовой, и «истощены морально и физически». «Медуза» подробно писала об этом обращении.
- Отсутствие запланированных перерывов в интенсивных боевых действиях, скорее всего, является одной из самых серьезных кадровых проблем, которые российское Минобороны пытается решить среди войсках, участвующих во вторжении в Украину.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Относитесь к ней с осторожностью.
Президент Украины Владимир Зеленский приказал военным разработать планы освобождения оккупированных районов на побережье Черного моря
Об этом, пишет «Украинская правда», заявил в интервью британской The Times министр обороны Украины Алексей Резников.
«Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны», — сказал глава Минобороны Украины, добавив, что для выполнения этой задачи запрошены вооружения у западных союзников.
Прокуратура обратилась в Мосгорсуд с требованием ликвидировать межрегиональную общественную организацию Профсоюз журналистов и работников СМИ. На эту организацию возбуждено уголовное дело о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Ее работа приостановлена.
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