В Госдуме предложили дать статус ветерана пограничникам, «отражавшим вооруженное вторжение» в Россию

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Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, дополняющий категории военнослужащих, которые могут получить статус ветерана и инвалида боевых действий.

Статусом ветерана предложено наделять военнослужащих органов ФСБ, «выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничной территории РФ», прилегающей к регионам Украины, где идет война.

Если такие военнослужащие получили ранение, контузию или заболевание во время несения службы, им предложено давать статус инвалидов боевых действий.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на статус ветерана боевых действий могут претендовать две тысячи военнослужащих ФСБ, на статус инвалида — 10 человек.

7 июля президент России Владимир Путин Владимир Путин поддержал идею приравнять солдат самопровозглашенных ЛНР и ДНР в статусе к российским военнослужащим. «То же самое касается наших пограничников. Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен», — добавил он.

В апреле Путин поручил выплачивать по пять миллионов рублей семьям пограничников, погибших на границе с Украиной.

6 июля издание Baza и телеграм-канал Shot сообщили, что в Белгородской области на границе с Украиной были атакованы две машины с российскими пограничниками. В результате один из пограничников погиб, еще трое получили ранения.

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