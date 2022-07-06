Baza и Shot: в Белгородской области на границе с Украиной атаковали две машины с российскими пограничниками. Один погиб, трое ранены

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5 июля в Белгородской области подверглись нападению два автомобиля УАЗ, в которых ехали российские пограничники. Об этом сообщили без ссылок на источники телеграм-канал Shot, связанный с Life, а также Baza.

По их данным, днем 5 июля возле поселка , в 400 метрах от государственной границы, из стрелкового оружия и гранатомета обстреляли УАЗ, в котором находились пятеро пограничников. Один мужчина погиб, трое получили ранения. Автомобиль сгорел.

Вечером на другой автомобиль пограничников, в котором ехали два человека, с беспилотника сбросили взрывное устройство. Где это случилось, не уточняется. Никто не пострадал, машина получила повреждения.

Власти Белгородской области информацию об атаках на машины пограничников не комментировали.

После российского вторжения в Украину Белгородская область, по данным ее властей, неоднократно подвергалась обстрелам, в результате которых гибли или получали ранения люди.

Ночью 3 июля в центре Белгорода произошли несколько взрывов, в результате которых десятки жилых домов получили повреждения. Минобороны РФ заявило, что украинские военные выпустили по городу три ракеты, которые сбили средства ПВО. В результате взрывов погибли пять человек, в том числе, по информации властей, по меньшей мере трое граждан Украины.

Обстрел Белгорода

«Мы ж не украинцы, не враги народа!» Репортаж «Медузы» и «7×7» из Белгорода — после сильнейшего обстрела города с начала войны

Обстрел Белгорода

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