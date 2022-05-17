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Глава Белгородской области сообщил об обстреле села на границе с Украиной. Один человек получил ранение

Источник: Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об обстреле села Безымено в Грайворонском городском округе на границе с Украиной.

«Есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения», — написал глава региона. Масштаб ущерба, добавил он, будет установлен после завершения подомового обхода.

После вторжения России в Украину российские населенные пункты, расположенные вблизи границы двух стран, неоднократно подвергались обстрелам. Так, глава Белгородской области 15 мая заявлял об обстреле села Середа в Шебекинском городском округе, в результате которого один человек получил ранение.

С 11 апреля в Белгородской области, как и в других российских регионах, граничащих с Украиной, объявлен высокий уровень террористической опасности.

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