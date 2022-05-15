В Белгородской области обстреляли село на границе с Украиной. Один человек получил осколочное ранение

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграме, что село Середа в Шебекинском городском округе подверглось обстрелу «с территории Украины».

«Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал глава региона.

С начала вторжения России в Украину российские населенные пункты, расположенные вблизи границы двух стран, неоднократно подвергались обстрелам.

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