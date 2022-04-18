Путин поручил выплачивать по пять миллионов рублей семьям пограничников, погибших на границе с Украиной

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих пограничных органов ФСБ и их семей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В случае гибели пограничника на участке, примыкающем к районам военных действий на территории Украины, его семья получит единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей. В случае ранения, травмы или контузии размер выплаты составит три миллиона рублей.

Указ вступает в силу со дня подписания и «распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», сказано в документе.

Ранее в апреле ФСБ разработала проект постановления правительства, в котором предложила на 17% увеличить расходы на погребение и надгробия для военнослужащих. Инициатива будет проходить общественное обсуждение до 28 апреля.

С начала войны в Украине Минобороны РФ дважды сообщало о потерях российской армии. 2 марта ведомство заявило о 498 погибших и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых.

Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что на войне уже погибли больше 20 тысяч российских военнослужащих.

Другие новости о войне

Война Пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Другие новости о войне

Война Пятьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь