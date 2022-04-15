ФСБ предложила на 17% увеличить государственные расходы на похороны российских военных
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Федеральная служба безопасности России предложила на 17% увеличить ассигнования на погребение и надгробия для военных. ФСБ разработала соответствующий проект постановления правительства; внимание на него обратила «Русская служба Би-би-си».
Российские законы предусматривают, что людей, погибших от увечия или заболевания при прохождении военной службы, в том числе сотрудников МВД и Росгвардии, хоронят за счет средств федерального органа власти, в котором они служили на момент смерти.
ФСБ предложила увеличить с 20 350 рублей до 28 178 рублей расходы на все ритуальные услуги, в том числе на гроб, венок, перевозку тела и сами похороны. В Москве и Петербурге, где расценки выше, предлагается увеличить расходы с 28 178 рублей до 33 005 рублей.
Также ведомство предложило увеличить затраты на изготовление и установку надгробных памятников погибшим военнослужащим по контракту — с 35 171 до 41 196 рублей, а на надгробия погибшим срочникам — с 28 178 до 33 005 рублей.
Проект постановления, подготовленный ФСБ, будет проходить общественное обсуждение до 28 апреля.
Исходя из представленного ФСБ проекта решения правительства, компенсация расходов на захоронение одного погибшего на военной службе вырастет на 7 800 — 11 000 рублей до 56 400 — 74 200 рублей в зависимости от его статуса и места погребения.
За время войны в Украине министерство обороны РФ дважды сообщало о потерях российской армии. 2 марта Минобороны сообщило о 498 погибших и 1597 получивших ранения, а 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых.
Генеральный штаб вооруженных сил Украины, по данным на утро 15 апреля, оценивает общие боевые потери России в этой войне в примерно 20 тысяч человек. В боевые потери, как сообщал УНИАН, украинские военные относят и погибших, и раненых.