ФСБ предложила на 17% увеличить государственные расходы на похороны российских военных

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Федеральная служба безопасности России предложила на 17% увеличить ассигнования на погребение и надгробия для военных. ФСБ разработала соответствующий проект постановления правительства; внимание на него обратила «Русская служба Би-би-си».

Российские законы предусматривают, что людей, погибших от увечия или заболевания при прохождении военной службы, в том числе сотрудников МВД и Росгвардии, хоронят за счет средств федерального органа власти, в котором они служили на момент смерти.

ФСБ предложила увеличить с 20 350 рублей до 28 178 рублей расходы на все ритуальные услуги, в том числе на гроб, венок, перевозку тела и сами похороны. В Москве и Петербурге, где расценки выше, предлагается увеличить расходы с 28 178 рублей до 33 005 рублей.

Также ведомство предложило увеличить затраты на изготовление и установку надгробных памятников погибшим военнослужащим по контракту — с 35 171 до 41 196 рублей, а на надгробия погибшим срочникам — с 28 178 до 33 005 рублей.

Проект постановления, подготовленный ФСБ, будет проходить общественное обсуждение до 28 апреля.

За время войны в Украине министерство обороны РФ дважды сообщало о потерях российской армии. 2 марта Минобороны сообщило о 498 погибших и 1597 получивших ранения, а 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины, по данным на утро 15 апреля, оценивает общие боевые потери России в этой войне в примерно 20 тысяч человек. В боевые потери, как сообщал УНИАН, украинские военные относят и погибших, и раненых.

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