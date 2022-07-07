Путин поддержал предложение приравнять в статусе военных самопровозглашенных республик Донбасса к российским
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Владимир Путин поддержал идею приравнять солдат самопровозглашенных ЛНР и ДНР в статусе к российским военнослужащим. С таким предложением на встрече с глав фракций Госдумы с президентом РФ выступил глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать», — цитирует слова президента ТАСС.
Путин также отметил, что с аналогичным предложением о статусе российских пограничников выступила ФСБ и он его тоже поддерживает.
По словам Миронова, законопроект, касающийся военных «народных милиций» ДНР и ЛНР и ополченцев Донбасса, уже внесен в Госдуму. Он подразумевает, что военные получат статус ветеранов боевых действий и льготы в сфере социальной защиты и материального обеспечения.
«Здесь же считаю очень важным для пограничников, которые несут службу в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях, сделать то же самое, потому что фактически они реальные участники специальной военной операции», — добавил депутат.