Путин поддержал предложение приравнять в статусе военных самопровозглашенных республик Донбасса к российским

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Владимир Путин поддержал идею приравнять солдат самопровозглашенных ЛНР и ДНР в статусе к российским военнослужащим. С таким предложением на встрече с глав фракций Госдумы с президентом РФ выступил глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать», — цитирует слова президента ТАСС.

Путин также отметил, что с аналогичным предложением о статусе российских пограничников выступила ФСБ и он его тоже поддерживает.

По словам Миронова, законопроект, касающийся военных «народных милиций» ДНР и ЛНР и ополченцев Донбасса, уже внесен в Госдуму. Он подразумевает, что военные получат статус ветеранов боевых действий и льготы в сфере социальной защиты и материального обеспечения.

«Здесь же считаю очень важным для пограничников, которые несут службу в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях, сделать то же самое, потому что фактически они реальные участники специальной военной операции», — добавил депутат.

Читайте также

«Мы всерьез пока еще ничего не начинали» Что сказал Путин о войне на встрече с депутатами Госдумы. Максимально коротко

Читайте также

«Мы всерьез пока еще ничего не начинали» Что сказал Путин о войне на встрече с депутатами Госдумы. Максимально коротко