Косметическая сеть Sephora продаст все свои магазины в России

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Парфюмерно-косметическая сеть Sephora продаст свои магазины в России местному генеральному директору. Об этом сообщает издание WWD со ссылкой на заявление Sephora.

Сеть заявила, что приняла решение о продаже своих российских магазинов «с целью обеспечения преемственности для сотрудников». Сумма сделки не разглашается.

У Sephora 88 магазинов в России. После продажи они будут работать под брендом «Иль де Ботэ». Сделку планируется завершить в течение нескольких недель, сообщил источник WWD.

Sephora — сеть магазинов, принадлежащая французскому конгломерату люксовых товаров LVMH. Sephora имеет более 2600 точек продаж в 35 странах мира. В них представлены более 200 брендов косметики и парфюмерии.

В 2008 году Sephora купила 45-процентную долю в сети российских косметических магазинов «Иль де Ботэ». В 2016-м Sephora получила полный контроль над компанией, а 2020-м объявила, что торговые точки «Иль де Ботэ» будут работать под брендом Sephora.

В начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, Sephora заявила об остановке онлайн- и оффлайн-продаж в России.