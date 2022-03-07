Сеть магазинов косметики Sephora остановит продажи в России
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Сеть магазинов косметики и парфюмерии Sephora остановит онлайн-продажи в России и закроет свои российские магазины. Сообщение об этом появилось в сториз в инстаграме Sephora, на него обратило внимание издание The Blueprint.
Учитывая нашу растущую озабоченность нынешними условиями и сложностями в работе, мы приостановим нашу деятельность в России до дальнейшего уведомления. Мы закроем наши магазины и остановим онлайн-продажи в течение следующих 24 часов.
Сториз с этим сообщением была опубликована за 11 часов до написания данной новости.
Sephora — сеть магазинов, которая принадлежит французскому конгломерату LVMH. Sephora имеет более 2600 точек продаж в 35 странах мира. В России у нее около 60 магазинов.
Конгломерат люксовых товаров LVMH (кроме Sephora, владеет такими брендами как Christian Dior, Givenchy, Kenzo, TAG Heuer, Bulgari) объявил об уходе из России несколько дней назад.