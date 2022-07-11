Госдума соберется на внеочередное заседание из-за «неотложных вопросов». Депутаты ушли на каникулы пять дней назад

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

11 июля Совет Госдумы РФ рассмотрит вопрос о проведении внеочередного пленарного заседания нижней палаты российского парламента. Об этом сообщается в телеграм-канале Госдумы.

«Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — говорится в сообщении. Какие именно документы нуждаются в срочном рассмотрении, не уточняется.

Внеочередное заседание не связано с войной в Украине, рассказал источник «Коммерсанта» в Госдуме. По его словам, необходимо принять ранее внесенные правительственные инициативы и решить ряд кадровых вопросов.

Если Совет одобрит проведение внеочередного пленарного заседания, оно состоится 15 июля.

6 июля состоялось последнее заседание весенней сессии Госдумы. Ее спикер Вячеслав Володин отчитался, что с января депутаты приняли 361 закон, из которых «35,2% — социально значимые». При этом на рассмотрении Госдумы осталось 1203 законопроекта. 8 июля депутаты должны были начать работу с избирателями в регионах, а с 18 июля — уйти в отпуска. Осенняя сессия начнется 30 августа.

Что депутаты запретили и разрешили перед каникулами

Как Госдума изменила Россию за один день. Максимально коротко Вот что депутаты успели разрешить и запретить на последней сессии перед каникулами

Что депутаты запретили и разрешили перед каникулами

Как Госдума изменила Россию за один день. Максимально коротко Вот что депутаты успели разрешить и запретить на последней сессии перед каникулами