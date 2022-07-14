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Детская коляска. Город Винница после ракетного удара. 14 июля 2022 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Россия обстреляла Дом офицеров и жилые дома в центре Винницы. Симоньян заявила, что Минобороны РФ целилось во «временный пункт размещения нациков»

Днем 14 июля центр Винницы подвергся ракетному обстрелу. В офисе Владимира Зеленского заявили, что удар был нанесен крылатыми ракетами «Калибр» с российской подлодки в акватории Черного моря. По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, еще четыре ракеты были сбиты силами ПВО. В городе были слышны несколько взрывов и начались пожары. Среди прочего были повреждены офисное здание, Дом офицеров и жилые дома.

Минобороны РФ официально не комментировало эти сведения. Однако главный редактор RT Маргарита Симоньян утверждает, что связалась с ведомством. Она спросила, куда военные целились в Виннице, на что ей ответили: «В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков».

Последствия ракетного удара по Виннице Meduza

И вот в каких «нациков» попали российские войска

Президент Украины назвал произошедшее терактом, добавив, что удары наносились лишь по гражданским объектам, а жертвами стали мирные жители.

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, из-за обстрела погибли 22 человека, в том числе трое детей. За медицинской помощью обратился 91 человек. 52 человека госпитализированы, из них 34 находятся в тяжелом состоянии. Спасатели ведут поиск еще 42 человек, с которыми отсутствует связь. Всего повреждены 55 зданий и 40 автомобилей.

Одной из пострадавших — молодой женщине — при ракетном ударе оторвало ногу. Ее маленькая дочь погибла. В своем она делилась опытом воспитания девочки, у которой был диагностирован синдром Дауна. Ребенку было четыре года.

Есть фотография (и еще одна) с места взрыва, на которые страшно смотреть. И есть видео, снятое совсем незадолго до российской ракетной атаки.