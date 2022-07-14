«Удары наносятся только по военным объектам». В России впервые официально прокомментировали обстрел центра Винницы

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В доме офицеров в Виннице, по которому был нанесен российский ракетный удар, готовились силы ВСУ. Об этом заявил в ООН старший советник постпредства РФ при организации Евгений Варганов.

Россия наносит удары только по военным объектам на Украине. Удар по Виннице был нанесен по дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины.

Варганов также отметил, что украинские военные сами наносят удары по гражданским, приведя в пример недавнюю атаку на Новую Каховку, в результате которой «погибли их же [украинские] мирные жители».

Варганов стал первым официальным представителем российской власти, прокомментировавшим удар по Виннице.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее заявляла, что в Минобороны ей сказали, что целились «в дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков». Представители ведомства это не комментировали.

Здание дома офицеров в Виннице используется как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавались билеты на запланированные там мероприятия.

Ракетный удар по Виннице, находящейся в нескольких сотнях километров от линии фронта, был нанесен утром 14 июля. По данным местных властей, погибли 22 человека, более 90 получили ранения. Сведения о погибших мирных жителях подтверждаются многочисленными фото и видео с места событий.

Последствия ракетного удара по Виннице Meduza