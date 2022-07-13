Украинская армия вновь нанесла ракетный удар по занятой российскими войсками Новой Каховке. Сообщается о взрывах в промзоне

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Город Новая Каховка в Херсонской области, захваченный российскими войсками, вечером в среду вновь подвергся обстрелу. Об обстреле сообщили «Интерфаксу» представители так называемой новой администрации, а также написал советник главы Херсонской области Сергей Хлань.

«Есть повреждения объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник «Интерфакса». По его словам, российская ПВО сбила пять ракет реактивной системы залпового огня, запущенных ВСУ со стороны города Баштанка Николаевской области. Обломки двух из них упали в районе приборостроительного завода «Сокол» в Новой Каховке.

Хлань, в свою очередь, сообщил, что, по предварительной информации, удар был нанесен по складу боеприпасов в районе «Сокола».

В телеграм-каналах опубликованы видео взрывов, которые, как уверяют авторы постов, произошли в Новой Каховке. Время и место съемки подтвердить пока невозможно.

Во время войны нельзя оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

Предыдущий раз украинские войска наносили ракетный удар по Новой Каховке вечером 11 июля. Представители «новой администрации» заявили, что в результате удара взорвались склады с селитрой, оказались повреждены рынок, больница и жилые дома, погибли как минимум семь человек, более 60 пострадали. Украинская сторона, в свою очередь, сообщила, что удар из американской РСЗО HIMARS был нанесен по складам боеприпасов.

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