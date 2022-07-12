Украинская армия ударила по оккупированной Новой Каховке. В городе произошел мощный взрыв

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В городе Новая Каховка, который находится в оккупированной российскими военными Херсонской области Украины, взорвался российский склад с боеприпасами. Об этом заявили спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук и советник главы Херсонской области Сергей Хлань.

«У людей вылетают окна, но они все равно рады… Потому что это означает, что ВСУ близко», — заявил Хлань.

ТАСС изначально сообщил со ссылкой на источник, что украинские военные нанесли удар по Каховской ГЭС. Но позднее в «новой администрации» Херсонской области, назначенной после оккупации региона, заявили, что Каховская ГЭС не пострадала, Северо-Крымский канал функционирует.

В «новой администрации» утверждают, что в результате удара взорвались склады с селитрой, оказались повреждены рынок, больница и жилые дома. Есть пострадавшие, их количество уточняется. Удар по городу был нанесен из американских РЗСО HIMARS, заявили в «военно-гражданской администрации» Херсонской области.