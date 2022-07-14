«Россия должна быть официально признана государством-террористом». Зеленский обратился к западным странам по поводу обстрела Винницы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение по итогам 141-го дня войны. Вопреки обыкновению свою речь он адресовал не гражданам страны, а «демократическому миру».

Выступление президента касалось ракетного обстрела города Винница, в результате которого погибли как минимум 23 человека, включая трех детей. В обращении Зеленский потребовал признать Россию «государством-террористом» и создавать международный трибунал по военным преступлениям в Украине.

Офіс Президента України

Этот день в очередной раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.

Среди погибших сегодня в Виннице — девочка, ей было четыре года, ее зовут Лиза. Россия оборвала жизнь девочки как раз в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Конференция, на которой решали, что нужно сделать, чтобы каждый российский военный был наказан. Вспоминаете ли вы хотя бы другую террористическую организацию, позволяющую себе такую дерзость? Убивать именно тогда, когда предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения.

Россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру. После этого ни у кого не может быть никакого сомнения, что скорей нужен Специальный трибунал относительно российской агрессии против Украины.

Утром 14 июля центр города Винница, расположенного в сотнях километров от линии фронта, подвергся ракетному обстрелу. По данным украинских властей, удар был нанесен крылатыми ракетами «Калибр» с российской подлодки в акватории Черного моря. В результате, по последним данным, погибли как минимум 23 человека, более 100 обратились за медицинской помощью. 71 человек госпитализирован, многие из них — в тяжелом состоянии. 29 человек числятся пропавшими без вести. Повреждены десятки зданий.

Минобороны РФ официально не комментировало обстрел Винницы. По утверждению главреда RT Маргариты Симоньян, ей заявили в ведомстве, что целью атаки был местный Дом офицеров, где находился «временный пункт размещения нациков». Старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов сказал, что Россия наносит удары только по военным объектам, а в Доме офицеров «как раз готовились вооруженные силы Украины».