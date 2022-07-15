Война Сто сорок второй день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 июля можно почитать здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

Минобороны РФ впервые прокомментировало обстрел Винницы. Российские военные заявили, что «уничтожили» в доме офицеров представителей командования ВВС Украины и поставщиков оружия.

По Донецку нанесли ракетный удар, ранены трое, утверждают в ДНР.

По Николаеву выпустили не менее 10 ракет, повреждены два университета, ранены два человека, заявили украинские власти.

Американская кофеен Starbucks продала свой бизнес в России, один из новых владельцев — рэпер Тимати.

Власти России, по данным Bloomberg, планируют создать в 2023 году национальный эталон нефти, чтобы помешать попыткам Запада сократить нефтяные доходы РФ.

Росавиация в 24-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центре и на юге России — до 24 июля.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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