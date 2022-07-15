Война Сто сорок второй день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 июля можно почитать здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- Минобороны РФ впервые прокомментировало обстрел Винницы. Российские военные заявили, что «уничтожили» в доме офицеров представителей командования ВВС Украины и поставщиков оружия.
- По Донецку нанесли ракетный удар, ранены трое, утверждают в ДНР.
- По Николаеву выпустили не менее 10 ракет, повреждены два университета, ранены два человека, заявили украинские власти.
- Американская кофеен Starbucks продала свой бизнес в России, один из новых владельцев — рэпер Тимати.
- Власти России, по данным Bloomberg, планируют создать в 2023 году национальный эталон нефти, чтобы помешать попыткам Запада сократить нефтяные доходы РФ.
- Росавиация в 24-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центре и на юге России — до 24 июля.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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МВД России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева, который живет и работает в Украине
В базе разыскиваемых лиц МВД появилась карточка журналиста. Его разыскивают по уголовному делу, но пока неизвестно, по какой статье оно возбуждено.
Киселев в разное время работал на российских телеканалах НТВ, ТНТ, ТВ-6, а также на украинских «Интер», NewsOne и «Украина 24». В 2000-2001 годах был гендиректором НТВ.
10 июля в плену в самопровозглашенной ДНР умер гражданин Великобритании, воевавший на стороне Украины. Так называемый уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова утверждает, что пленного звали Пол Джонсон Энтони Доминик Ури.
По ее словам, британец попал в плен в апреле 2022 года, когда пытался прорваться через блокпост ДНР. «Во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний. В том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы», — сказала Морозова.
Она утверждает, что британским властям сообщали, что Пол Ури находится в плену, но «никакой реакции от Великобритании не последовало».
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон.
Что еще сказали на брифинге Минобороны РФ
- Российские истребители за сутки сбили два украинских самолета МиГ-29 в ДНР. ПВО сбили два Су-25 в Николаевской области.
- В Харькове убиты до 200 украинских военных и 50 иностранных наемников.
- В ДНР убиты до 300 «националистов» и до 30 единиц техники.
- ВКС России за сутки уничтожили пять пунктов управления и узлов связи.
- Российские военные уничтожили два взвода украинских РСЗО, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в ДНР.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон.
Минобороны РФ выступило с первым официальным заявлением об ударе по центру Винницы, в результате которого погибли 23 человека, в том числе трое детей
14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон.
Николаев. 15 июля
По данным украинских властей, около 7:50 утра российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву, в городе произошло около десяти взрывов. Повреждения получили два крупнейших вуза, в том числе единственный в стране университет кораблестроения. Ранения получили два человека.
Украинские войска нанесли массированный удар по Кировскому району Донецка, из-за чего трое мирных жителей получили ранения, заявили в штабе самопровозглашенной ДНР.
В телеграм-канале «Типичный Донецк» в то же время опубликовали фотографии из Петровского района Донецка, где, как утверждается, ракета попала в здание школы.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон.
Российские телеканалы проигнорировали обстрел Винницы, где погибли 23 человека, а еще больше 100 получили ранения
Как пишет «Агентство», в итоговых выпусках новостей на Первом канале, «России 1» и НТВ не показали ни одного сюжета о Виннице, ведущие вообще не упоминали название города в эфире.
В каждом итоговом выпуске первым был сюжет об обстреле Донецка, где, по сообщениям российских СМИ, погибли два человека. На Первом канале заявили, что Киев «целенаправленно уничтожает гражданское население», добавив, что Россия наносит только «точные удары по тщательно разведанным укрепрайонам».
14 июля, в день ударов по Виннице, многие российские издания, например, «Коммерсант», «Ведомости» и РБК, сообщили об этом лишь со ссылкой на слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая заявила, что российские военные стреляли по «нацикам». Другие крупные СМИ, например, РИА Новости и ТАСС, также публиковали комментарий представителя РФ в ООН о случившемся. Некоторые СМИ, например, агентство «Интерфакс», об ударах по Виннице не сообщали.
Институт изучения войны — о ситуации на фронте
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту обстрела вооруженными подразделениями Украины села Некислица Брянской области».
Ранее власти Брянской области сообщили, что утром 15 июля приграничное село Некислица обстреляли из артиллерии со стороны Украины. Повреждения получила линия электропередач. О пострадавших не сообщалось.
В самопровозглашенной ЛНР утверждают, что, согласно полученным разведданным, украинское командование решило поэтапно вывести свои подразделения из города Северск в Бахмутском районе Донецкой области, сообщает «Интерфакс».
Представитель так называемой народной милиции ЛНР (по сути, вооруженных сил самопровозглашенной республики) Андрей Марочко заявил, что украинское командование приказало военным покидать город скрытно, небольшими группами.
Днем ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил об «оперативном окружении» Северска.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления, которые делают представители той или иной стороны конфликта.
США готовы направить в Украину группу прокуроров для расследования военных преступлений, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
«Штаты формируют группу прокуроров, которые будут стоять бок о бок с нами на поле битвы за справедливость. Также американские коллеги будут активно развивать поддержку Atrocity Crimes Advisory Group (консультативной группы по зверским преступлениям), которая работает с генеральной прокуратурой», — заявила Венедиктова.
Генпрокурор Украины обсуждала этот вопрос с американским «охотником за нацистами», сотрудником Минюста США Эли Розенбаумом, который в июне возглавил группу по расследованию военных преступлений в Украине.
Телеграм-каналы публикуют видео из Донецка, по которому, как утверждается, нанесли удар. Под обстрел, по предварительной информации, попал Кировский район города. Канал «Типичный Донецк» утверждает, что в районе ресторана «Гуляй Хата» виден дым.
Украина заявила, что Россия в 60 раз чаще атаковала гражданские объекты, чем военные
По данным МВД Украины, с начала вторжения российские войска нанесли 17 314 ударов по гражданским объектам и чуть более 300 — по военным объектам. С таким заявлением в эфире украинских телеканалов выступил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.
«В последнее время мы видели прицельные удары именно по гражданским объектам», — сказал Енин.
14 июля российские войска ударили по центру Винницы крылатыми ракетами «Калибр». По последним данным, погибли 23 человека.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления, которые делают представители той или иной стороны конфликта.
На улицах Екатеринбурга появилась реклама ЧВК Вагнера
Баннеры с призывом присоединиться к частной военной компании появились на улице Блюхера, на Уралмаше и на Пермском тракте, сообщает 66.ru. На одном из плакатов написано: «Оркестр „W“ ждет тебя».
«Оркестром» иногда называют ЧВК Вагнера (в том числе в объявлениях о найме). Самих наемников в этом контексте называют «музыкантами».
В июне Беларусь по примеру России решила выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в национальной валюте. Сейчас рейтинговое агентство Moodyʼs объявило о дефолте Беларуси по внешнему долгу.
27 июня агентство Moodyʼs сообщило о дефолте России по евробондам после того, как власти РФ утвердили выплаты в российских рублях. Проблемы с обслуживанием российского госдолга возникли после того, как страны Запада заморозили часть международных резервов РФ в рамках санкций из-за войны в Украине.
Последствия обстрела Николаева
На этих кадрах показан Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова, в который утром попала ракета.
Польский производитель Hortex — один из лидеров рынка замороженных овощей и фруктов Европы — ушел из России
По данным СМИ, Hortex продал свое российское подразделение группе компаний «Агама», которая выпускает рыбные продукты под марками Agama и «Бухта изобилия».
Параметры сделки неизвестны, так, неясно, получила ли «Агама» право на использование бренда Hortex в России.
Как выяснил журнал Forbes, рэпер Тимати стал одним из владельцев российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks, приостановившей работу в РФ после начала войны в Украине.
Вместе с Тимати владельцами сети Starbucks стали ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский, а также компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Об этом Forbes рассказал сам Пинский.
Газета «Известия» сообщила, что, по данным источников на рынке коммерческой недвижимости, Starbucks в России после ребрендинга могут переименовать в VKCoffee. «Это один из вариантов на обсуждении», — утверждают источники газеты.
Как сообщали «Ведомости», новые владельцы получат права аренды площадей кофеен Starbucks — но без использования продукции и технологий компании.
В оккупированном Северодонецке взорвали автомобиль с российскими военными, утверждает глава Луганской области Украины Сергей Гайдай.
Он заявил, что машину подорвали 14 июля на центральной площади города. По словам Гайдая, шесть человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Другие источники пока не подтверждали эту информацию.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления, которые делают представители той или иной стороны конфликта.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что около пяти утра 15 июля артиллерия с территории Украины обстреляла приграничное село Некислица в Севском районе. Повреждена линия электропередач. Никто не пострадал.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей сторон конфликта.
В самопровозглашенной ДНР заявили, что утром 15 июля украинские силы выпустили пять ракет из РСЗО «Град» по городу Ясиноватая в Донецкой области. О пострадавших или погибших не сообщается.
Ясиноватая расположена в 25 километрах к северу от Донецка, численность населения до войны — около 35 тысяч человек. ДНР контролирует город, начиная с 2014 года.
Власти России планируют создать в 2023 году национальный эталон нефти, утверждает Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.
Собственный эталонный сорт позволит России противостоять попыткам западных стран установить «потолок цен» на нефть, чтобы ограничить российские нефтяные доходы.
Ранее лидеры G7 обсуждали предложение установить предельную цену на российскую нефть, чтобы сократить нефтяные доходы России и, таким образом, снизить возможности финансирования вторжения в Украину.
Военная разведка Великобритании — о ситуации в Украине
- В Донбассе военные РФ и самопровозглашенной ЛНР утверждают, что подошли к окраинам Северска. Эта информация пока не подтверждена, но российские силы после обстрелов и разведки боем медленно продвигаются из Лисичанска на запад в направлении Северска, чтобы открыть путь на Славянск и Краматорск. После взятия Северска следующей целью, вероятно, станет Бахмут.
- После того, как 30 июня Россия вывела войска со стратегически важного острова Змеиный у берегов Одесской области, российские военные пытались сделать так, чтобы его не могла использовать Украина. Но 13 июля два российских истребителя Су-27 не смогли нанести удары по острову. Российским ВКС вновь не удалось успешно вступить в тактическое сражение.
- С начала вторжения из Украины в Россию эвакуировали более 2,5 миллиона человек. Россию по-прежнему обвиняют в насильственной депортации украинцев; во многих случаях украинцы подвергались жестокому обращению в фильтрационных лагерях, созданных Россией.
В этой войне Великобритания поддерживает Украину.
Росавиация в 24-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России, который ввели сразу после начала войны. Режим ограничения полетов продлили до 24 июля.
Ограничение распространяется на 11 аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что ночью на библиотеку в городе Грайворон (80 километров от Белгорода) с квадрокоптера сбросили самодельную бомбу. По словам главы региона, есть небольшие разрушения. Никто не пострадал.
Белгородская область, как и другие российские регионы на границе с Украиной, по заявлению местных властей, регулярно подвергаются обстрелам. В Курской области за прошлую неделю на службу 112 поступило более 80 сообщений о замеченных беспилотниках, после чего жителей попросили не использовать дроны.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей сторон конфликта.
Последствия ракетных ударов по Николаеву
Утром 15 июля российские военные обстреляли Николаев, выпустив по городу не менее 10 ракет, заявил глава областной администрации Виталий Ким. По его словам, повреждения получили два крупнейших университета Николаева. Известно о двух пострадавших. Ким опубликовал в соцсетях видео последствий ракетных ударов.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей сторон конфликта.
15 июля в России заканчивается весенний призыв в армию — первый после начала войны в Украине. Люди, которые не могут нести военную службу в силу своих убеждений, имеют право отслужить в гражданском учреждении, как правило, на должности, которая не требует специальных навыков. Это называется альтернативной гражданской службой.
После начала войны интерес к такому типу службы, по словам правозащитников и активистов, вырос и сознательных отказчиков стало больше. «Медуза» выяснила, как текущий призыв переживают сознательные отказчики — и те, кто много лет помогает им в военкоматах и судах.