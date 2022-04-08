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Минюст объявил рэпера Фейса «иностранным агентом»

Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции России включило рэпера Фейса в реестр СМИ — «иностранных агентов». Иван Дремин (настоящее имя Фейса) фигурирует в списке «иноагентов» под номером 128.

Всего Минюст добавил в реестр шестерых человек: помимо Фейса это журналистка «Новой газеты» Ирина Борухович (писала под псевдонимом Тумакова), юрист Марк Фейгин, журналистка «Idel.Реалии» Екатерина Маяковская, писатель, поэт, журналист «Радио Свобода» Андрей Филимонов и историк Дмитрий Дубровский.

В министерстве юстиции не назвали причину включения упомянутых людей в реестр «иностранных агентов».

Кроме того, Минюст включил в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента», красноярскую организацию поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций «Интерра».

Минюст ведет реестр СМИ — «иностранных агентов» с 2017 года. Всего ведомство включило в него 133 издания или отдельных людей, большинство из них — в 2021 году. Реестр НКО — «иноагентов» существует с 2014 года, в списке — 75 организаций.

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