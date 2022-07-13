В ЛНР заявили, что пророссийские войска вошли на окраины Северска и Соледара

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Российские войска и подразделения самопровозглашенной ЛНР вошли на окраины городов Северск и Соледар в Донецкой области.

«Похоже, что через пару дней Северск будет свободен», — заявил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, назвав заход войск в город «приятной новостью».

РИА Новости Киселев сообщил, что подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара, а идущие следом артиллерийские подразделения «завладели складом боеприпасов».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий, которую распространяют представители конфликтующих сторон.

Северск и Соледар расположены в Бахмутском районе Донецкой области. Расстояние между этими городами около 25 километров. Они находятся примерно в 30 километрах от Лисичанска в Луганской области, который российские войска заняли 2 июля. Минобороны РФ объявило, что после взятия Лисичанска участвовавшим в боях военнослужащим «предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома». Американский Институт изучения войны (ISW) в свою очередь сообщил, что Россия взяла оперативную паузу на фронте после захвата Луганской области.

Битва за Донбасс

Под контролем России теперь вся Луганская область — и крепнет ощущение, что Украина начинает серьезно проигрывать. Это правда? Короткий ответ — нет (и дело даже не в отвоеванном острове Змеиный)

Битва за Донбасс

Под контролем России теперь вся Луганская область — и крепнет ощущение, что Украина начинает серьезно проигрывать. Это правда? Короткий ответ — нет (и дело даже не в отвоеванном острове Змеиный)