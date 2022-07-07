Институт изучения войны: Россия взяла оперативную паузу на фронте после захвата Луганской области

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Министерство обороны РФ не сообщало о передвижении сухопутных войск или новых территориальных захватах в Украине после взятия Лисичанска 3 июля. Это подтверждает предположение о том, что Россия взяла оперативную паузу на фронте, сообщил американский .

После 3 июля Россия продолжала атаки ограниченными силами на разных участках фронта в Украине. Это не противоречит выводам об оперативной паузе, так как она не предполагает полного прекращения активных боевых действий, отмечает ISW.

В данном случае это означает, что российские войска, скорее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пока они будут пытаться создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления этих операций.

4 июля ISW предположил, что Россия планирует взять оперативную паузу после захвата Луганской области, так как президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что участникам боев в Луганской области необходимо дать отдохнуть.

В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.

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Ситуация на фронте. Подробнее

Под контролем России теперь вся Луганская область — и крепнет ощущение, что Украина начинает серьезно проигрывать. Это правда? Короткий ответ — нет (и дело даже не в отвоеванном острове Змеиный)