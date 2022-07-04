Путин приказал дать «отдохнуть» подразделениям, участвовавшим в боях в Луганской области

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Президент России Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. В ходе встречи Шойгу, сообщает «Интерфакс», официально доложил президенту об «освобождении Луганской народной республики».

Путин, в свою очередь, приказал дать отдохнуть подразделениям группы «Центр», принимавшим активное участие в боях на Луганском направлении.

Путин также анонсировал присвоение звания Героев России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.

Шойгу доложил президенту, что вооруженные силы «продолжают специальную военную операцию». Путин, в свою очередь, сообщил, что получил доклад командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина и командующего Воздушно-Космическими силами Сергея Суровикина, в котором генералы выдвинули «свои предложения по развитию наступательной операции».

По данным Минобороны России, потери украинской стороны на Луганском направлении составили 2218 человек убитыми и 3251 ранеными. О потерях российской армии министр президенту не доложил.

Власти России считают территорией ЛНР всю Луганскую область Украины. 3 июля стало известно, что российские войска заняли Лисичанск — последний крупный город региона, удерживаемый украинской армией.

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