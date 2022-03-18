Марина Овсянникова уволилась с Первого канала после антивоенной акции

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире телеканала, написала заявление об увольнении. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий юридические интересы Овсянниковой.

Заявление подано по собственному желанию в связи с несогласием с редакционной политикой канала, добавил он.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Вечером 14 марта редактор Первого канала Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» вошла в кадр за ведущей Екатериной Андреевой с плакатом, на котором было написано: «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war». Она несколько раз повторила: «Остановите войну! Нет войне!» прежде чем, в эфир дали следующий сюжет.

Перед акцией Овсянникова записала видеообращение, в котором выступила против войны с Украиной. «То, что сейчас происходит на Украине, — это преступление. И Россия — страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек — Владимир Путин», — заявила она. Овсянникова добавила, что «Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну», и призвала россиян выходить на антивоенные митинги.

Овсянникову задержали и оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию видеоролика, но не выступление в прямом эфире канала. По данным источников ТАСС и Baza, в отношении журналистки ведется доследственная проверка по новой статье о распространении фейков про российскую армию.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь