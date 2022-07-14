Война Сто сорок первый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 июля можно почитать здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны посмотреть здесь.

Главные новости дня:

Российские войска нанесли ракетный удар по Виннице, находящейся в сотнях километров от линии фронта. Погибли 12 человек, в том числе ребенок. Еще 25 получили ранения.

Обстрелу с российской стороны также подверглись Харьков и Николаев.

Российские СМИ сообщили о гибели в Украине командира 20-й мотострелковой дивизии из Волгограда и его заместителя.

В плен в Херсоне попал 35-летний гражданин США Суэди Муркези.

Украинская армия вечером 13 июля вновь нанесла ракетный удар по занятой российскими войсками Новой Каховке.

Президент Казахстана поручил создать благоприятные условия для релокации в республику ушедших с российского рынка компаний.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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