Война Сто сорок первый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 июля можно почитать здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны посмотреть здесь.
Главные новости дня:
- Российские войска нанесли ракетный удар по Виннице, находящейся в сотнях километров от линии фронта. Погибли 12 человек, в том числе ребенок. Еще 25 получили ранения.
- Обстрелу с российской стороны также подверглись Харьков и Николаев.
- Российские СМИ сообщили о гибели в Украине командира 20-й мотострелковой дивизии из Волгограда и его заместителя.
- В плен в Херсоне попал 35-летний гражданин США Суэди Муркези.
- Украинская армия вечером 13 июля вновь нанесла ракетный удар по занятой российскими войсками Новой Каховке.
- Президент Казахстана поручил создать благоприятные условия для релокации в республику ушедших с российского рынка компаний.
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Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон.
Президент Украины Владимир Зеленский — о ракетном ударе по Виннице
Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист.
Новый закон позволит объявлять «иностранными агентами» всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах» и при этом не получает иностранное финансирование.
Для «иноагентов» вводятся новые ограничения. В частности, им запретят преподавать в государственных школах и вузах.
Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность «иностранных агентов» и «лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Количество погибших в Виннице увеличилось до 12 человек, сообщает ГСЧС Украины.
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Главное по версии ТАСС.
- Украина избирательно наносит удары по социальным объектам ДНР и ЛНР.
- США предоставляли Киеву разведданные и направили на Украину инструкторов для применения установок HIMARS, чтоб наводить удары по жителям Донбасса.
- Диппредставительствам Украины предписано провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, легально это сделать невозможно.
- Россия при возникновении угроз, связанных со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, примет военно-технические меры, в том числе и в акватории Балтийского моря.
- МИД РФ начнет публиковать наиболее резонансные случаи травли российских журналистов с момента признания ДНР и ЛНР и начала специальной военной операции.
- Агрессивные призывы представителей США нанести удары по РФ опасны, они дестабилизируют ситуацию.
Николаев
Ночью город подвергся обстрелу. По данным властей, обстрел велся из систем С-300, пострадали два человека.
Замглавы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Виннице погибли восемь человек, в том числе ребенок
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.
Полиция Украины сообщила о двух погибших и шестерых раненых в Виннице
Среди погибших — ребенок, сообщается в телеграм-канале Национальной полиции. Всего по городу было выпущено три ракеты, следует из сообщения, которые повредили офисное здание, дом офицеров, жилой дом и автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Виннице ракета попала в гражданский объект.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Российские истребители пытались бомбардировать остров Змеиный в Черном море
Об этом сообщает «Украина Сейчас» со ссылкой на Оперативное командование ВСУ «Юг».
Два истребителя Су-27, объявили украинские военные, сбросили бомбы, которые упали в море у острова.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Винницкий городской совет подтвердил сообщения об обстреле города, пишет «Украина Сейчас».
Вчера в Стамбуле прошли переговоры представителей Украины, России, Турции и ООН, на которых обсуждался экспорт украинского зерна. После переговоров участники заявили, что им удалось достичь неких договоренностей, например, о создании координационного центра на территории Турции.
WSJ узнало подробности того, как украинское зерно собираются вывозить на экспорт.
Зерно собираются вывозить из трех украинских портов на украинских судах. Они будут идти по определенным коридорам, для которых Украина частично разминирует акваторию Черного моря. В районах этих коридоров будет действовать режим прекращения огня.
Представители Турции будут инспектировать суда в украинских портах, чтобы убедиться, что суда не используют для транспортировки западного оружия в Украину (об этом беспокоится Россия).
Представители администрации Новой Каховки, назначенной после оккупации российскими войсками, заявили, что большинство ракет, которые были выпущены по городу в ходе ночного обстрела, удалось сбить, сообщает «Интерфакс».
«Целились в жилые кварталы в центре города. Выпустили 30 ракет, но долетели только 3. ПВО отработала слаженно и четко», — заявила замглавы «временной администрации» Екатерина Губарева. По ее словам, повреждения в городе после вечернего удара незначительные — в некоторых домах выбиты стекла. Жертв и пострадавших нет, Каховская ГЭС работает.
Украинские военные ранее заявили, что в Новой Каховке поражены два пункта управления войсками, убиты 13 человек, уничтожены шесть единиц техники.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.
Власти Харькова сообщали, что город прошлой ночью дважды подвергся ракетном обстрелу в 23:00 и 2:00. Повреждены объекты инфраструктуры, несколько зданий и автомобилей. Люди, по предварительным данным, не пострадали.
Телеграм-канал «Политика Страны» публикует фотографии последствий обстрела.
Эстония — одна из стран, которые активно поддерживают Украину. В частности, парламент Эстонии признал действия России в Украине геноцидом.
Город Северск в Бахмутском районе Донецкой области «находится под оперативным контролем сил ДНР и России», сообщил РИА Новости представитель властей самопровозглашенной республики.
Вечером российские госагентства со ссылкой на представителей самопровозглашенной Луганской народной республики сообщали, что пророссийские войска вошли на окраины Северска.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.
«Громадське» публикует фотографии последствий обстрела Николаева.
Невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий, которую распространяют представители конфликтующих сторон. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Николаев также подвергся обстрелу
По словам главы Николаевской областной администрации Виталия Кима, российские войска обстреляли город из зенитных комплексов С-300. Повреждены два учебных заведения, объект транспортной инфраструктуры и гостиница. Один человек ранен, сообщил Ким.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.
По Харькову в ночь на 14 июля нанесены два ракетных удара
Как сообщил в телеграме глава областной госадминистрации Олег Синегубов, ракеты были выпущены около 23:00 и 02:00. Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, несколько зданий и автомобили. Люди, по предварительным данным, не пострадали.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.