Цена нефти упала ниже 96 долларов за баррель. Впервые с начала войны нефть стала стоить дешевле, чем до нее

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Стоимость фьючерса нефти Brent в течение дня опускалась ниже 95 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Таким образом, нефть впервые с начала войны в Украине опустилась ниже отметки, на которой она торговалась в двадцатых числах февраля — в последние дни перед вторжением.

После падения ниже 95 долларов стоимость нефти вернулась на уровень чуть выше 96 долларов, что более чем на 3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть устойчиво снижаются все последние недели на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, которое может привести к рецессии в американской экономике. Помимо этого, снижению цен способствует удорожание доллара по отношению к другим резервным валютам.

После начала войны нефть значительно дорожала на опасениях, что Россия на фоне санкций может ограничить добычу. В начале июля аналитики JPMorgan Chase & Co предупреждали, что теоретически стоимость может увеличиться до 380 долларов, если РФ снизит ежедневную добычу на 5 миллионов баррелей. При этом российская экономика «значительно не пострадает».

США и их союзники с начала лета обсуждают ограничение покупки российской нефти. Цель этого состоит в том, чтобы сократить финансовые возможности Москвы для ведения войны в Украине.

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