«Газпром» уведомил энергетические компании из Австрии, Германии и Италии о сокращении поставок газа. Цены на топливо в Европе растут

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Энергокомпании OMV из Австрии, Eni из Италии и Uniper из Германии 15 июня получили уведомления от «Газпрома» о снижении объема поставки газа.

Компанию Eni уведомили о сокращении поставок на 15%, Uniper — на 25%. OMV не сообщила, насколько сократятся поставки, но, как и Uniper, отметила, что способна заместить их из других источников.

14 июня «Газпром» заявил, что снизит прокачку газа по газопроводу «Северный поток-1» на 40% — с плановых 167 до 100 миллионов кубометров в сутки. Компания сослалась в том числе на с возвратом из ремонта оборудования для компрессорной станции «Портовая» в Выборге. 15 июня «Газпром» сообщил, что из-за проблем на «Портовой» снизит прокачку газа до 67 миллионов кубометров в сутки (60% от планового показателя).

Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал решение «Газпрома» сократить поставки газа в ЕС политически мотивированным. По его мнению, таким образом Россия пытается дестабилизировать европейский газовый рынок и поднять цены. С 14 по 16 июня цены на газ на бирже в Амстердаме поднялись с 97 до почти 130 евро за мегаватт-час.

Как отмечает РБК, энергетические компании OMV, Eni и Uniper ранее согласились на новую схему оплаты российского газа, которая предполагает открытие двух счетов (валютного и рублевого) в Газпромбанке.

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