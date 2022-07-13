Война Сто сороковой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 июля можно почитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Как выяснила «Медуза», в Москве сформирован «собянинский полк», куда набирают наемников для войны в Украине. Им обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц.
- Луганск обстреляли из ракетных установок HIMARS. В ЛНР заявили, что удар пришелся по военной части ПВО, которая защищает небо над городом.
- На Илью Яшина завели дело о «фейках» про российскую армию. Поводом стал прямой эфир на ютьюб-канале политика, где он говорил об убийствах мирных жителей в Буче.
- 30% россиян считают, что войну нужно остановить прямо сейчас. Такие данные, узнала «Медуза», приводятся в закрытом опросе ВЦИОМ, который провели по заказу Кремля.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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«Новые власти» Херсонской области обвинили ВСУ в поджоге полей с пшеницей
Об этом заявил Кирилл Стремоусов, которого РИА Новости называет «заместителем главы региональной военно-гражданской администрации» Херсонской области, оккупированной российскими войсками.
Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения… Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины — этот вопрос остается открытым.
Стремоусов также утверждает, что в ночь на 13 июля ВСУ пытались обстрелять Херсон, выпустив по городу не менее шести снарядов, которые были сбиты системой ПВО.
В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий. Отнеситесь к ней с осторожностью.
Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов утверждает, что в Госдуму внесен законопроект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс — на основе правил Евразийского экономического союза.
15 июля Госдума, ушедшая на летние каникулы, намерена собраться на внеочередное заседание. Как анонсировалось, на нем будут рассмотрены правительственные инициативы, «требующие неотложного решения».
Также стало известно, что будут обсуждены ряд кадровых вопросов: выдвижение Дениса Мантурова на пост вице-премьера РФ и возможный переход Юрия Борисова из правительства на должность главы «Роскосмоса».
Минэнерго РФ намерено построить за три месяца 100-километровый газопровод Бердянск—Мелитополь, чтобы обеспечить газом оккупированную Запорожскую область Украины.
В Брянской области обстреляли приграничный поселок
По данным губернатора региона Александра Богомаза, артиллерийскому обстрелу со стороны Украины подвергся вечером 12 июля поселок Белая Березка в Трубчевском районе. Пострадавших нет.
В Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наемников для участия в российском вторжении в Украину. Как выяснила «Медуза», вербовщики и сами наемники называют его «собянинским полком». Подразделение как минимум частично финансируется из бюджета Москвы.
Набор в «собянинский полк» начался 1 июля. По информации «Медузы», в основном в него записываются не москвичи, а жители других регионов. По условиям набора, записаться могут мужчины в возрасте вплоть до 60 лет. Им обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц.
Луганск обстреляли из ракетных установок HIMARS
В ночь на 13 июля в Луганске произошла серия сильных взрывов. Как утверждают представители самопровозглашенной ЛНР, вооруженные силы Украины выпустили по городу девять ракет из реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS. Удар наносился по военной части ПВО, которая защищает небо над Луганском.
Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в свою очередь объявил, что «в Луганске стало меньше складов с боеприпасами».
О возможных жертвах или пострадавших в результате обстрела не сообщалось.
В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Северском направлении россияне обстреляли позиции украинских войск из минометов в районе Волковки Сумской области.
- На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредоточены на обороне.
- Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии город Харьков и населенные пункты Сосновка, Дементьевка, Никольское, Русские и Черкасские Тишки, Питомник, Слатино, Прудянка, Новое, Ивановка и Залиман.
- На Славянском направлении враг не прекращает артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Курулька, Мазановка, Адамовка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Большая Камышеваха, Краснополье, Крещение, Долгенькое и Маяк.
- Украинские войска успешно отбили штурм в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. Не исключены новые штурмовые действия противника по улучшению тактического положения и созданию благоприятных условий для ведения наступления в направлении Изюм — Славянск.
- На Краматорском направлении враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Татьяновка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Серебрянка, Спорное. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского.
- На Бахмутском направлении противник обстреливал районы Берестового, Белогоровки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опросного, Веселой Долины, Вершины, Майского, Кодемы, Торецкого и Шума. Нанес ракетно-авиационные удары по Торецку и Райскому и авиаудары неподалеку от Берестового. Вел воздушную разведку из БПЛА типа «Орлан-10» и задействовал диверсионно-разведывательные группы.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях для сковывания украинских войск враг вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка (Коксохимический завод), Веселое, Марьинка Новомихайловка, Павловка, Причистовка, Железнодорожное, Белогорка Новоданиловка и Каменское. Нанес авиационные удары недалеко от Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.
- На Южнобужском направлении противник вел артиллерийский огонь, чтобы помешать перегруппировке войск ВСУ, по районам населенных пунктов Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Заря, Котлярово, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Николаев и Кульбаки. Для корректировки огня задействовал БПЛА.
В условиях войны не всегда можно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Здравствуйте. Начался 140-й день войны в Украине, и «Медуза» возобновляет свой онлайн, в котором будет следить за ходом боевых действий и связанных с ними событиях в стране и остальном мире. Спасибо, что остаетесь с нами.
Хронику прошедшего дня читайте здесь.