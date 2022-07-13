Война Сто сороковой день

новости

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 июля можно почитать здесь.

Главные новости последних часов:

Как выяснила «Медуза», в Москве сформирован «собянинский полк», куда набирают наемников для войны в Украине. Им обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц.

Луганск обстреляли из ракетных установок HIMARS. В ЛНР заявили, что удар пришелся по военной части ПВО, которая защищает небо над городом.

На Илью Яшина завели дело о «фейках» про российскую армию. Поводом стал прямой эфир на ютьюб-канале политика, где он говорил об убийствах мирных жителей в Буче.

30% россиян считают, что войну нужно остановить прямо сейчас. Такие данные, узнала «Медуза», приводятся в закрытом опросе ВЦИОМ, который провели по заказу Кремля.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!