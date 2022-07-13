Литва согласилась возобновить железнодорожный транзит в Калининградскую область

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Министерство иностранных дел Литвы поддержало обновленные правила Еврокомиссии по транзиту грузов в Калининградскую область по территории ЕС, которые запрещают только автомобильные перевозки. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что предыдущие правила ЕС, допускавшие полный запрет наземных перевозок санкционных товаров в Калининградскую область, были наиболее приемлемыми.

Власти Литвы также пообещали «эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки того, не пытается ли Россия злоупотреблять транзитными возможностями».

Если такие случаи будут выявлены, Литва оставляет за собой право в одностороннем порядке «предотвратить такие попытки».

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В июне Литва прекратила пропускать через свою территорию грузовые поезда и автотранспорт, перевозящие в Калининград товары, попавшие под санкции ЕС. Власти Калининградской области объявили, что запрет затронул от 40 до 50% грузов, перевозимых из регионов РФ в область. Россия обвинила Литву в транспортной «блокаде» и пригрозила принять ответные меры, если ограничения не снимут.

13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту санкционных грузов в Калининградскую область. Новые правила подразумевают запрет на перевозки только автомобильным транспортом и не распространяются на железную дорогу «при осуществлении необходимого контроля». В МИД РФ назвали это решение «проявлением реализма и здравомыслия», отметив, что у Москвы остаются вопросы по содержанию документа.