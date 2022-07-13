Еврокомиссия объявила, что запрет на транзит санкционных товаров в Калининград распространяется только на автоперевозки. По железной дороге их возить можно

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Европейская комиссия опубликовала разъяснения по транзиту грузов в Калининградскую область по территории ЕС.

Запрет на перевозку грузов, на которые распространяются санкции ЕС, относится только к автомобильному транспорту, заявила Еврокомиссия. На перевозки по железной дороге запрет не распространяется «при осуществлении необходимого контроля».

В сообщении Еврокомиссии также подчеркивается, что перевозка военных грузов, а также продукции двойного назначения запрещена всеми видами транспорта.

Еврокомиссия также обратила особое внимание на необходимость строгого контроля за объемом перевозки в или из Калининграда, чтобы он не превышал средних за последние три года показателей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона пока не изучила рекомендации Еврокомиссии и не может их комментировать, сообщает «Интерфакс».

Литва в июне прекратила пропускать через свою территорию грузовые поезда и автотранспорт, перевозящие в Калининград товары, попавшие под санкции ЕС. Власти Калининградской области объявили, что запрет затронул от 40 до 50% грузов, перевозимых из регионов РФ в область. Россия обвинила Литву в транспортной «блокаде» и пригрозила принять ответные меры, если ограничения не снимут.