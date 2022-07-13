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В англоязычном сегменте твиттера среди военных появилось сообщество шитпостеров, которые высмеивают и разоблачают дезинформацию России о войне в Украине, троллят российских дипломатов и пропагандистов и собирают пожертвования на помощь украинцам. Сообщество, пишет Motherboard, называет себя The Fellas (Чуваки) или НАФО — Организация Североатлантических Чуваков (North Atlantic Fellas Organization) — по аналогии с

Участников или пользователей, сочувствующих НАФО, легко узнать по аватаркам и мемам с чуваками (The Fellas) — антропоморфными собаками сиба-ину. Зачастую персонажи одеты в военную форму. Среди тех, кто так или иначе поддерживает НАФО — Джек Маккейн, сын сенатора США Джона Маккейна, военный аналитик CNN Марк Хартлинг и генерал-майор армии США Патрик Донахью.

Чуваков придумал художник Кама (@Kama_Kamilia), который в начале мая начал вставлять персонажей на случайные изображения из Украины. Примерно в то же время добровольцы из «Грузинского легиона», воюющие на стороне ВСУ, начали собирать пожертвования на вооружение для Украины. Кама решил помочь сбору и стал рисовать аватарки с чуваками для жертвователей.

Как считается, один из первых коллажей НАФО

Аватарка с чуваком для одного из жертвователей

Всеобщее внимание движение НАФО привлекло к себе на фоне публичного спора с постоянным представителем РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым. 19 июня российский дипломат написал в твиттере: «Самый популярный западный нарратив: Россия предприняла неспровоцированное вторжение в Украину. Неспровоцированное? Украинская армия обстреливает мирное население Донбасса с 2014 года и по сей день».

В реплаях к твиту Ульянова один из участников НАФО отметил несостоятельность аргумента дипломата. «Вы [по сути говорите]: «Мы должны бомбить все мирное украинское население, потому что во время внутренней войны в Украине некоторые мирные жители попали под обстрелы». Ульянов ответил: «Вы сказали эту чушь. Не я».

После этого диалога в твиттер дипломата пришли и другие участники НАФО, чтобы потроллить его, в том числе раз за разом повторяя фразу про чушь.

Постпред попытался представить случившееся как атаку ботов и вскоре исчез из твиттера на неделю. Впоследствии он объяснил свое молчание заранее запланированным отпуском. К нему в реплаи сразу же пришли аккаунты с чуваками. Теперь, отмечает Motherboard, шитпостеры приходят в каждый тред российских чиновников и пропагандистов.

Ответ на тред главного редактора RT Маргариты Симоньян про армию ДНР: «Такая чушь, бам!»

Слова Ульянова про чушь стали мемом. Благотворительная организация St. Javelin, которая собирает деньги на поддержку и восстановление Украины, начала продавать с ним футболки, а также другой мерч с НАФО.

Всего к моменту беседы художника Кама с журналистами Motherboard сообществу удалось собрать около 47 тысяч долларов для «Грузинского легиона», 30-50 тысяч долларов на помощь Украине через продажи на сайте St. Javelin, а также еще не менее 10 тысяч долларов «на другие цели».

Мерч с НАФО от St. Javelin

В дополнение к сотрудничеству с «Грузинским легионом» и St. Javelin участники НАФО создали сервер в мессенджере Discord, где организовывают благотворительные акции, обсуждают войну и российскую пропаганду.

Журналисты Motherboard поговорили с одним из модераторов сервера, владельцем одного из самых популярных аккаунтов НАФО — @IamtheWarax. Им оказался бывший морской пехотинец по имени Мэтью. Он впервые заметил чуваков в мае и решил к ним присоединиться.

«В действительности я не делаю каких-то серьезных вещей в своем твиттере. На самом деле я просто шитпостер. Я увидел, как люди делают забавные вещи, и это привлекло мое внимание… Было приятно прийти и высмеять любого российского чиновника… Теперь это можно связать с пожертвованиями…», — рассказал он.

По его словам, у НАФО никогда не было цели победить Россию в информационном пространстве. «Мы всегда просто делали все, что в наших силах, чтобы помочь», — добавил Мэтью.

Кама считает, что картинки с чуваками прижились благодаря их нелепым лицам. «Но если серьезно, я считаю, что люди могут найти спасение в The Fellas. В войне так много ужаса и мрака, но The Fellas концентрируются на положительных эмоциях и возможности что-то изменить», — считает художник.