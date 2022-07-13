Илью Яшина арестовали по делу о «фейках» про армию

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Депутата московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина арестовали по делу о «фейках» про российскую армию, сообщает « ». Срок ареста — до 12 сентября 2022 года. Заседание проходило в закрытом режиме.

12 июля главное следственное управление СК возбудило уголовное дело против политика по . Поводом стал стрим Яшина на YouTube, в котором он рассказывал про убийства в Буче.

Вечером 12 июля в квартире политика прошел обыск. Яшина туда привезли из спецприемника, где он находился с конца июня по обвинению в неподчинении полицейскому. После следственных действий политика доставили в изолятор временного содержания.

13 июля Яшину предъявили обвинение в распространении «фейков об армии по мотивам политической ненависти».

Илья Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, которые после вторжения в Украину остались в России.

В мае на Яшина составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии.

Ранее дело о «фейках» возбудили против двух других депутатов муниципального округа Красносельский — Алексея Горинова и Елены Котеночкиной. Горинова 8 июля суд в Москве приговорил к семи годам лишения свободы. Котеночкина находится за границей.