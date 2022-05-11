На Илью Яшина составили четыре протокола о «дискредитации» российской армии

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Полиция Москвы составила четыре административных протокола на политика Илью Яшина по статье 20.3.3 КоАП («дискредитация использования российских войск в целях защиты интересов России и поддержания международного мира и безопасности»).

«Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф и в перспективе — уголовное преследование, — написал Яшин в соцсетях. — Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь. Я выступаю против войны, потому что патриот России. А дискредитируют армию, с моей точки зрения, те, кто развязал эту преступную бойню».

Рассмотрение всех четырех административных дел состоится 25 мая в Тушинском суде Москвы.

Ранее Яшин сообщал, что его вызывали на допрос в рамках уголовного дела в отношении главы Красносельского муниципального округа Елены Котеночкиной и муниципального депутата Алексея Горинова по статье о распространении «ложной информации» о российских военных.

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