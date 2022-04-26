Илья Яшин: против депутатов Красносельского района Москвы возбудили дело о «фейках» про российских военных

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В помещении совета депутатов Красносельского района Москвы проходит обыск, сообщил утром 26 апреля депутат, бывший глава муниципального округа Илья Яшин.

Также обыск прошел дома у депутата Алексея Горинова. Его отвезли на допрос в Следственный комитет.

Полагаю, что обыски связаны с антивоенными высказываниями наших депутатов на недавних заседаниях. В прокуратуру было направлено несколько доносов — в том числе от имени депутатов Госдумы Хинштейна, Леонова и телеведущего Караулова. Мы к подобному развитию событий были готовы.

Официальной информации о причинах обысков пока нет.

Обновление. Илья Яшин заявил, что СК возбудил уголовные дела в отношении главы муниципального округа Елены Котеночкиной и депутата Алексея Горинова по статье о распространении ложной информации о российских военных. Горинов находится на допросе, Котеночкина — за границей. Самого Яшина также пригласили на допрос.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн требовал возбудить уголовное дело против главы Красносельского муниципального округа Елены Котеночкиной из-за ее высказываний против российского вторжения в Украину.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь