На Илью Яшина завели уголовное дело по статье о «фейках» про армию

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Депутат московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин стал фигурантом уголовного дела по статье о «фейках» о российской армии (207.3 УК РФ). Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров.

По словам Прохорова, дело возбудило Главное следственное управление СКР. Сейчас дома у Яшина начинается обыск.

Сам Яшин находится в спецприемнике, где отбывает 15 суток административного ареста, назначенные по обвинению в неподчинении полицейскому. Он должен выйти на свободу в ночь на 13 июля.

Илья Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, которые после вторжения в Украину остались в России. Он неоднократно публично высказывался против войны.

В мае на Яшина составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии. Суммарный штраф по ним составил 90 тысяч рублей.

Яшин был свидетелем по делу о «фейках», возбужденному против двух других депутатов муниципального округа Красносельский — Алексея Горинова и Елены Котеночкиной. Горинова 8 июля суд в Москве приговорил к семи годам лишения свободы (он стал первым человеком, получившим реальный срок по статье о «фейках»), Котеночкина находится за границей; ее объявили в розыск.

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