КНДР признала ДНР и ЛНР

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Обновлено. В посольстве КНДР в Москве сообщили, что Пхеньян также признал независимость ЛНР.

Северная Корея официально признала независимость ДНР. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

«Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — заявил Пушилин.

Власти ДНР также опубликовали фотографию, на которой посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о признании.

КНДР стала третьей страной — членом ООН, которая признала независимость ДНР. Ранее это сделали Россия и Сирия.