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Правительство Канады планирует по согласованию с Германией вывести из-под санкций турбину для газопровода , которая находилась на ремонте в Канаде. Об этом заявили источники «Европейской правды» и Reuters в правительственных кругах Украины.

Источник Reuters в Минэнерго Украины сказал, что санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. И если Канада действительно вернет турбину «Газпрому», то украинские власти обратятся к европейским партнерам, «чтобы они пересмотрели свой подход».

В середине июня «Газпром» сократил мощность трубопровода «Северный поток — 1» до 40% от обычного уровня, сославшись на то, что немецкий Siemens не вернул газоперекачивающие агрегаты. В Siemens говорили, что агрегаты находятся на ремонте в Канаде, но их не удается вернуть из-за канадских санкций против России. Тогда же, по данным Reuters, министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал Канаду не возвращать оборудование «Газпрому».

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек сказал Bloomberg, что турбину нужно вернуть из Канады до 11 июля. «Я буду первым, кто будет бороться за дальнейший сильный пакет санкций ЕС, но сильные санкции означают, что они должны причинить боль и вред России и Путину больше, чем нашей экономике», — сказал министр. Он добавил, что просит Канаду доставить турбину не в Россию, а в Германию. «С тяжелым сердцем мы должны были просить об этом», — сказал Хабек.

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