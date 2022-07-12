Война Сто тридцать девятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 июля можно почитать здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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На Мосбирже курс евро к рублю опустился ниже курса доллара к рублю
Евро и доллар торгуются на уровнях 59,14 рубля и 59,1 рубля соответственно, сообщает ТАСС.
Российские СМИ опубликовали фото и видео последствий удара по Новой Каховке
Накануне вечером украинская сторона заявила об ударе по складу боеприпасов в оккупированном городе. «Новые власти» города утверждают, что атаке подвергся склад с селитрой, и сравнивают произошедшее с мощным взрывом в Бейруте в 2020 году. По их данным, в результате удара по Новой Каховке погибли восемь человек, еще около 80 ранены, повреждены и разрушены десятки домов.
После начала войны независимые СМИ в России оказались окончательно разгромлены. Но на их месте появляются новые
24 февраля положило конец рынку российских медиа в его прежнем виде. Практически все независимые издания — их осталось совсем немного — теперь работают из-за границы, их сайты заблокированы в России. Внутри страны заниматься неподцензурной журналистикой очень опасно. Фактически это запрещенная профессия. Несмотря на экстремальное давление властей, редакторы и репортеры даже в этих условиях пытаются запускать новые проекты. «Медуза» выбрала наиболее заметные (или необычные) инициативы.
Ежедневная сводка американского Института изучения войны
- Александр Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять России доступ в воздушное пространство Беларуси, чтобы продемонстрировать поддержку президенту России Владимиру Путину без прямого вступления в войну.
- Российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к западу от Донецка, а также локальные наземные атаки к северо-западу от Харькова.
- Россияне продолжили наносить авиационные и артиллерийские удары в районе Северска и Бахмута.
- На юге Украины Вооруженные силы РФ по-прежнему сосредоточены на оборонительных операциях.
Ежедневная сводка британской военной разведки
- Российские войска продолжают добиваться небольших территориальных успехов в Донецкой области — в частности, они заявили о взятии под контроль города Григоровка.
- Также россияне продолжают наступление вдоль главного маршрута снабжения — трассы E-40 в направлении Славянска и Краматорска.
- Российская армия, вероятно, продолжает оказывать военное давление на украинские войска, одновременно перегруппировываясь и восстанавливая силы для наступательных операций в ближайшем будущем.
- Нехватка личного состава в российской армии может вынуждать Минобороны РФ прибегать к нетрадиционным способам комплектования. В частности, к набору заключенных для ЧВК «Вагнер».
- Если сообщения об этом подтвердятся, такой шаг, скорее всего, свидетельствует о трудностях с восполнением значительного числа российских потерь.
В войне России с Украиной британские власти поддерживают Киев.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- На Харьковском направлении украинские военные подавили попытку штурма в районе Дементьевки.
- На Славянском направлении россияне были отброшены назад после неудачных штурмовых действий в районах Мазановки, Ивановки и Долины.
- На большинстве других направлений ВС РФ вели обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также наносили авиаудары.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже конфликтующие стороны.
Спасатель на крыше здания, разрушенного при ударе по Харькову
Главные новости за ночь
- Власти оккупированной Новой Каховки заявили, что в результате удара ВСУ по городу погибли как минимум семь человек, пострадали — 60. Десятки домов уничтожены, сотни повреждены.
- Число погибших в результате удара по городу Часов Яр в Донецкой области выросло до 34 человек.
- Владимир Зеленский назвал «абсолютно неприемлемым исключением из санкционного режима» решение Канады вернуть турбину для «Северного потока». Ссылаясь на ее отсутствие, РФ прекратила подачу газа по газопроводу в ЕС.
- Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush планирует закрыть все магазины. Он не смог организовать поставки в РФ даже по параллельному импорту, рассказали источники «Коммерсанта».
- С начала войны Генпрокуратура России получила 43 отказа в экстрадициях от своих коллег в Европе. Выдачи не состоялись даже в тех случаях, когда предполагаемых преступников оставалось только посадить в самолет.
- По некоторым данным, не менее тысячи клиентов Сбербанка столкнулись с повышением первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты. Взнос повышался с 15–20% до 35%, выяснил «Коммерсант».
- Иран собирается передать России сотни беспилотников и обучать российских солдат, заявили власти США.
Сегодня 139-й день войны России с Украиной. Мы возобновляем онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях.
Хронику предыдущего можно почитать здесь.