ТАСС: Анатолия Чубайса и его окружение проверяют на коррупционные преступления

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Сотрудники правоохранительных органов проверяют бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружение на предмет коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы „Роснано“ Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — сказал собеседник агентства.

Анатолий Чубайс до декабря 2020 года руководил «Роснано». Затем его назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года Чубайс покинул этот пост и уехал из России. Сообщалось, что причиной стало его несогласие с войной в Украине.

РБК в середине апреля писал, нынешний глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора РФ проверить работу компании за 2010-2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс.

28 мая ТАСС также со ссылкой на источник сообщал, что правоохранительные органы проверяют информацию «о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках». В рамках проверки, по словам собеседника агентства, следователи опрашивают свидетелей из окружения Чубайса.

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