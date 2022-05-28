Источник ТАСС рассказал о проверке «скрытых счетов» Чубайса в европейских банках

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Правоохранительные органы проверяют информацию о счетах бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, скрытых в банках Европы, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах.

«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — заявил собеседник агентства.

В интересах следствия он не уточнил, в каких именно банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем». В рамках проверки следователи опрашивают свидетелей из окружения Чубайса, добавил источник.

Официальными комментариями следствия и представителей Чубайса ТАСС не располагает.

В конце марта Анатолий Чубайс руководил «Роснано» до декабря 2020 года, после его назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года он покинул этот пост и уехал из России. Как писал Bloomberg, отъезд из страны Чубайс объяснил несогласием с войной в Украине. СМИ сообщали, что в настоящее время Чубайс находится в Италии. По данным РБК, нынешний глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора РФ проверить работу компании за 2010-2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс.

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