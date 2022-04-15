Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании, когда ей руководил Чубайс

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Глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить работу компании за 2010-2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию письма Куликова, отправленного 24 марта Краснову. Подлинность письма подтвердил неназванный источник, близкий к Генпрокуратуре.

Глава «Роснано» указал в письме, что в 2010-2020 годах объем внешних заимствований компании превысил 290 миллиардов рублей. К концу 2020 года долг компании превышал 146 миллиардов рублей, а расходы на его обслуживание в 2010-2021 годах составили 126 миллиардов рублей.

Кроме того, в 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании, из-за чего стала очевидной «имущественная недостаточность» компании и «проявились признаки несостоятельности (банкротства)».

Анатолий Чубайс руководил «Роснано» до декабря 2020 года, когда его назначили спецпредставителем президента России по связям с международными организациями. После начала войны в Украине Чубайс ушел с поста спецпредставителя и, по данным СМИ, уехал из России.

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