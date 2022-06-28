Илью Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

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Хамовнический суд Москвы назначил 15 суток ареста политику Илье Яшину, обвиненному в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции.

Илью Яшина задержали в ночь на 28 июня во время прогулки в парке в Хамовниках, рассказала журналистка Ирина Баблоян, ставшая свидетельницей инцидента. В полиции заявили, что Яшин оскорблял и ругался при задержании, но это не соответствует действительности, добавила Баблоян.

Сам Яшин назвал свое административное дело сфабрикованным. В телеграм-канале он опубликовал текст своего выступления в суде.

Я оппозиционный политик. Независимый депутат, критик президента Путина и противник войны с Украиной. Данное задержание — это способ оказать на меня давление.

Вероятно, это может быть связано с муниципальными выборами, которые стартовали вчера в Москве. Меня пытаются изолировать, чтобы помешать в организации избирательной кампании. В последние дни по городу прокатилась целая серия задержаний независимых мундепов.

Допускаю, что этот мой арест — пролог к будущему уголовному делу. Так же был ранее арестован мой товарищ , которого прямо из спецприемника отправили в СИЗО по уголовному делу за антивоенные выступления.

Илья Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, оставшихся в России и открыто выступающих против войны с Украиной.

В мае на Илью Яшина составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии. «Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф и в перспективе — уголовное преследование. Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь», — заявил тогда политик. Позднее его оштрафовали на 90 тысяч рублей по трем из четырех протоколов.

В конце апреля Яшина допросили как свидетеля по делу о «фейках» про армию. Обвиняемыми по нему проходят Елена Котеночкина — глава Красносельского муниципального округа Москвы, который Яшин ранее возглавлял, — и депутат округа Алексей Горинов. На одном из заседаний совета депутатов они назвали войну в Украине войной, а работу армии РФ — «действиями фашистского государства». Котеночкина сейчас за границей, Горинов находится в СИЗО.

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